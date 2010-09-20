МТСУ разработало Порядок формирования тарифов на прием и доставку периодики

Министерство транспорта и связи Украины с целью создания прозрачного механизма формирования тарифов на услуги по приему и доставке отечественных периодических печатных изданий по подписке и недопущения установления необоснованных тарифов на эти услуги разработало Порядок формирования тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, соответствующий проект приказа выносится на публичное общественное обсуждение.

Как отмечают в министерстве, сейчас пересмотр тарифов на услуги по приему и доставке отечественных периодических печатных изданий по подписке происходит в соответствии с фактическими расходами предприятий связи, осуществляющих распространение отечественных периодических изданий по подписке, и с учетом договоренностей между Министерством транспорта и связи, Министерством экономики, Совместным представительским органом всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, Министерством юстиции и Национальным союзом журналистов Украины.

Разработчики считают, что утверждение Порядка позволит внедрить единый и прозрачный механизм формирования тарифов на услуги по распространению отечественной печатной периодики по подписке для государственных предприятий связи, предоставляющие эти услуги.

Согласно разработанному Порядку, установление тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке будет осуществлять Министерство транспорта и связи Украины по согласованию с Министерством экономики. При этом при принятии решений об установлении тарифов Минтранссвязи в обязательном порядке должно руководствоваться информацией о деятельности государственных предприятий почтовой связи, предоставляющих эти услуги.

Предполагается, что формирование тарифов на услуги по приему и доставке отечественной периодики по подписке будет осуществляться на основе расчетов тарифов, проводимых государственными предприятиями почтовой связи, исходя из плановой себестоимости услуг по приему и доставке данных печатных изданий. В Порядке формирования тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке прописан детальный механизм формирования тарифов.