В Днепропетровске реконструировано Запорожское шоссе
18:29, 20 сентября 2010Транспорт/Связь
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В Днепропетровске за средства областного бюджета в объеме 30 млн. грн. реконструировано Запорожское шоссе, соединяющее город с аэропортом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации.
Работы по капитальному ремонту Запорожского шоссе были начаты 10 июня т.г. и завершены на минувшей неделе.
Длина отремонтированного участка шоссе составляет 2,5 км, ширина проезжей части - 33 м, площадь ремонта - 89,3 тыс. квадратных метров.
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