В Днепропетровске реконструировано Запорожское шоссе

В Днепропетровске за средства областного бюджета в объеме 30 млн. грн. реконструировано Запорожское шоссе, соединяющее город с аэропортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации.

Работы по капитальному ремонту Запорожского шоссе были начаты 10 июня т.г. и завершены на минувшей неделе.

Длина отремонтированного участка шоссе составляет 2,5 км, ширина проезжей части - 33 м, площадь ремонта - 89,3 тыс. квадратных метров.