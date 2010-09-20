Скоростное движение Киев-Москва активизирует бизнес связи Украины и РФ

Организация высокоскоростного железнодорожного движения, позволяющего преодолевать за 4 часа расстояния между Киевом и Москвой, активизирует бизнес связи между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (РФ) в ходе видеомоста Москва–Киев на тему: «Неформальная встреча президентов России и Украины. Что будет нового в повестке дня на ближайшие полгода?».

«В этом случае уровень комфорта максимально возрастает при пересечении границы», - сказал он.

По его мнению, цена на билет на такой поезд должна быть соизмерима со стоимостью перелета.

В свою очередь, руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО (Украина) уверен, что это очень позитивный и правильный проект.

«К сожалению, качество украинских железных дорог не позволяет сделать нормальное скоростное сообщение Киев-Харьков, Киев-Львов, Киев-Одесса. Для реализации этого проекта нужно перекладывать новое полотно, что дорого и в ближайшее время у Украины недостаточно средств. Это окупится не сразу. Идея хорошая, вопрос реализации под сомнением», - сказал К.МАТВИЕНКО.

По его мнению, реализация такого проекта может быть увязана с авиаперевозками из Москвы как крупного авиационного центра.

Также президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ (РФ) считает, что с точки зрения технической реализации сложностей нет, поскольку курсирующие в России высокоскоростные поезда используют старые рельсы.

«С политической точки зрения, вряд ли найдутся критики этого проекта», - уверен он.

В то же время К.СИМОНОВ отметил, что из-за запуска высокоскоростных поездов «Сапсан» на ленинградском направлении возникли сложности с электричками.

«Это достаточно большая проблема для Москвы, поскольку здесь очень большой поток людей из пригородов. Этот поезд может поломать расписание пригородных поездов на киевском направлении», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) и "Укрзализныця" создали совместную рабочую группу по вопросу организации скоростного пассажирского движения между двумя странами. В рамках рабочей группы стороны проработают вопрос организации скоростного пассажирского движения между Россией и Украиной.

Ранее, 14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.