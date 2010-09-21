Телеканал ТВi обратился в Высший админсуд

Юристы канала ТВi (ООО «ТелеРадиоСвит») 20 сентября обратились в Высший административный суд с кассационной жалобой на постановление Киевского апелляционного административного суда от 30 августа 2010 года, которым канал был лишен ряда эфирных частот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, в жалобе канал просит суд отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

"Не соглашаясь с принятым апелляционным административным судом постановлением телекомпания ТВi ссылается, в частности, на то, что суд своим постановлением фактически оставил телеканал без возможности вещать не только на частотах, полученных на основании решений от 27 января 2010, но и на других частотах, полученных на основании других решений, которые не обжаловались по данному делу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что суд признал утратившими силу ряд приложений к лицензии, принадлежащей телеканалу ТВi. В частности, приложения 6 и 6 / а, в которых содержался перечень всех радиочастот, на которых имел право осуществлять вещание ТВi, и среди которых были частоты, полученные задолго до принятия отмененных судом решений Национального совета.

Также в жалобе юристы канала ссылаются на то, что суд присвоил себе полномочия истцов и самостоятельно изменил заявленные ими исковые требования. В частности, истцы просили суд аннулировать приложения к лицензии канала ТВi. Однако суд, установив, что такие требования не могут быть удовлетворены, вместо того, чтобы отказать в иске, как это бывает в «обычных» делах, решил по собственной инициативе «переписать» исковые заявления телеканалов группы «Интер» и рассматривать уже самостоятельно измененные требования.

Кроме того, телеканал ТВi, со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека, отмечает, что лицензиат может быть лишен действующей лицензии только в том случае, если им совершены определенные неправомерные действия. "Практика Европейского суда по таким делам однозначна - владелец лицензии не может лишиться своей лицензии, если им не совершено никаких неправомерных действий, а все нарушения совершены исключительно со стороны самого государства в лице его компетентного органа. Но апелляционный суд принял постановление вопреки многочисленным решениям Европейского суда, что не соответствует международным обязательствам Украины перед Советом Европы", - отмечается в сообщении.

Также в кассационной жалобе содержатся ссылки и на другие многочисленные нарушения закона, допущенные Киевским апелляционным административным судом при разрешении данного дела.

"Согласно статье 214-1 Кодекса административного судопроизводства Украины, кассационная жалоба должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня получения судом кассационной инстанции административного дела", - отмечают в пресс-службе ТВi.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.