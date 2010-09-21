Госкомпредпринимательства предлагает упразднить некоторые документы

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает упразднить отчетные и учетные документы, существование которых нецелесообразно. Комитет готовит проекты нормативно-правовых актов для отмены таких документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

«Речь идет, в частности, о бланках удостоверений на командировки, нотариально заверенные доверенности на управление автомобилями, путевые письма государственных служебных автомобилей и т.д.», - говорится в сообщении комитета.

«Все эти документы являются анахронизмами, – отмечает председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ. – Например, бланк командировки не является документом бухгалтерской отчетности, его нетрудно подделать. В то же время, людей вынуждают проставлять на нем печати, тратить время, хотя был ли человек в командировке, можно легко проверить по билетам. Данный документ – просто лишний административный барьер».

Не обосновано существование и путевых писем, которые выдаются водителям государственных служебных автомобилей. Документ не позволяет контролировать пробег автомобиля, ведь для этого необходимо фиксировать показатели спидометра или показатели горючего. В то же время, отметка врача на путевом письме дублируется в журнале прохождения медосмотра и допуска водителя к работе.

Европейской опыт свидетельствует о нецелесообразности нотариально заверенных доверенностей на вождение автомобилем. В развитых странах от них уже отказались. Там водителю достаточно от руки написать подобный документ, чтобы передать

право управления транспортным средством другому лицу.

Целесообразность существования этих и ряда других отчетных и учетных документов будет изучаться в рамках выполнения поручения Президента Виктора ЯНУКОВИЧ относительно максимальной дерегуляции предпринимательской деятельности в Украине.

Отмена формальных бумаг позволит государству сэкономить средства на печати бланков многомиллионными тиражами и сократить административную нагрузку.