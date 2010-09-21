В Кировоградской обл. грузоперевозки увеличились на 7%

В январе-августе 2010 года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 5,859 млн. тонн грузов, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области увеличился на 5,4% и составил 16,4 млн. тонн/км.

Железной дорогой в январе-августе т.г. транспортировано 3,8 млн. тонн грузов, что на 9,1% больше показателя января-августа 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 4,3 раза), лесных материалов (на 32,4%), черных металлов (на 17,7%), строительных грузов (на 4,6%). В то же время сократились перевозки каменного угля (на 71,1%), зерна и продуктов помола (на 21,5%), отходов черных металлов (на 5,5%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-августе 2010 года составил 16,1 млн. т/км, что на 5,6% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта в области в январе-августе т.г. перевезено 2 млн. тонн грузов, что на 3,9% больше по сравнению с январем-августом 2009 года. Грузооборот сократился на 2,6% - до 327,9 млн. т/км.

Предприятиями авиационного транспорта за 8 месяцев т.г. перевезено 4,8 тыс. тонн грузов, что на 28,8% больше, чем в январе-августе 2009 года. Грузооборот сократился на 18,5% и составил 2,1 млн. т/км.