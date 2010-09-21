В Кировоградской обл. пассажироперевозки сократились на 13%

В январе-августе этого года пассажирские перевозки в Кировоградской области сократились на 13,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 56,4 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот уменьшился на 7,5% и составил 745,3 млн. пасс./км.

В январе-августе 2010 года автомобильным транспортом перевезено 54,5 млн. пассажиров или на 11,5% больше чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот увеличился на 2,3% и составил 709,5 млн. пас./км.

Авиационным транспортом воспользовались 58,6 тыс. пассажиров или на 6,4% больше чем в январе-августе прошлого года. Пассажирооборот сократился на 4,8% и составил 25,9 млн. пасс./км.

В январе-августе 2010 года троллейбусами перевезено почти 1,8 млн. пассажиров, что на 88,4% меньше, чем за 8 месяцев 2009 года.