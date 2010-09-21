Парламент обязал МВД создать контактную сеть для противодействия киберпреступности

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ратификации Конвенции о киберпреступности».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 249 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция о киберпреступности была подписана 23 ноября 2001 года в Будапеште. Украина ратифицировала ее 7 сентября 2005 года.

Данным законом предусмотрено, что в Украине органом, на который возлагаются полномочия по созданию и функционированию круглосуточной контактной сети для предоставления срочной помощи при расследовании преступлений, связанных с компьютерными системами и данными, преследовании лиц, которые обвиняются в совершении таких преступлений, а также сборе доказательств в электронной форме, является Министерство внутренних дел Украины.

Кроме того, в законе указано, что круглосуточный контактный пункт по вопросам противодействия киберпреступности будет создан на базе Министерства внутренних дел в пределах его штатной численности.