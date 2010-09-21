Перевозчики будут проверять у пассажиров документы?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, которые осуществляют международные пассажирские перевозки».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 288 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено обязать перевозчиков проверять перед началом международной пассажирской перевозки наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государство следования, а также установить ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности, приведшее к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов.

Предлагается внести изменения относительно установления обязанности коммерческих перевозчиков проверять у пассажиров документы, необходимые для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины, в: Воздушный кодекс Украины; Кодекс торгового мореходства Украины; Закон Украины «О железнодорожном транспорте»; Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

При этом, в обязанности коммерческих перевозчиков войдет лишь проверка наличия документов, а не их подлинности.

Изменения к Закону «Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину» предусматривают распространение его положений, кроме воздушных, также на железнодорожные, автомобильные и морские перевозки.

При этом предлагается установить финансовые санкции к перевозчикам, которые осуществляют международную перевозку пассажиров, не имеющих надлежащих документов для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины.

Их размер предложено определить с учетом практики европейских государств, которые уже ввели соответствующие нормы.