АМКУ оштрафовал Николаевский порт на 600 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Николаевский морской торговый порт на 600 тыс. грн. за препятствование проводке судна «Preventer» к причалу «Нибулон».

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Как отмечалось на заседании, АМКУ провел расследование относительно препятствования капитаном НМТП лоцманской проводке и швартовке судна «Preventer» с октября 2009 по март 2010 года, в результате чего судно простаивало на рейде 5 месяцев.

«Нибулон» вменяет НМТП то, что судно простаивало незаконно. Согласно данным АМК, порт мог предоставить возможность проводки данного судна по первому колену акватории порта Николаев.

В тоже время, по данным АМКУ, это является со стороны порта нарушением законодательства о конкуренции в сфере морских перевозок. Соответствующие обвинения о нарушении конкурентного законодательства АМКУ предъявил также Минтранссвязи и ГП «Дельта-Лоцман». При этом «Дельта-Лоцман» оштрафован на 30 тыс. грн.

Как отмечалось на заседании, действия порта ограничили конкурентоспособность «Нибулона» на рынке перевалки зерна для перевозок морским транспортом. В свою очередь представители Минтранссвязи и Николаевского порта не согласились с решением АМК, отметив их необоснованность. В частности, представитель юридической службы Министерства Сергей КИРИЧ отметил на заседании, что действия капитана порта относительно запрета проводки судна являлись правомерными. Он также отметил, что АМК, принимая свое решение, руководствовался нелегитимным паспортом акватории, прилегающей к причалу терминала «Нибулона», поскольку он не был согласован со всеми необходимыми органами. Представитель Министерства также не согласился с обвинениями в бездеятельности, отметив, что совещания относительно возможностей проводки судна проводились неоднократно. «Мы не признаем позицию АМК относительно порта и министерства в полном объеме», - отметил он.

В свою очередь представители Николаевского порта также не признали решение АМК. В частности заместитель начальника юридической службы порта Дмитрий ОПАНЮК отметил, что капитан порта принимая решение «действовал исключительно в интересах безопасности морского судоходства и в интересах государства». Как подчеркнул он, технической возможности проводки судна не было, судно было проведено только в марте 2010 года, поскольку появилась такая возможность, так как силами порта на первом колене акватории были проведены дноуглубительные работы.

Как сообщал УНИАН, с октября 2009 г. по март 2010 г. на рейде в Николаевском порту простаивало судно «Preventer» из-за распоряжения капитана НМТП. В «Нибулоне» считали запрет полностью безосновательным, в связи с чем компания обратилась в суд с иском о признании противоправным отказа капитана порта в согласовании заявки на лоцманскую проводку судна.

По данным Минтранссвязи, ограничения, установленные действующими нормативными актами национального законодательства относительно плавания судов на подходах к акватории НМТП, делали невозможной проводку судов типа СН-70 (к такому типу принадлежит «Preventer») к причалу ООО «Нибулон», поскольку оно значительно превышает допустимые для прохождения по каналу характеристики. В связи с рисками, Минтранс предложил альтернативный вариант проводки судна.

В марте 2010 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Министерство транспорта и связи Украины отменить запрет ООО «СП «Нибулон» на проведение дноуглубительных работ в Николаевском морском порту.

В частности, АМКУ требует от Минтранса прекратить антиконкурентные действия в виде препятствования проведению ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев. Согласно принятому в этом деле решению комитета, министерство должно выполнить обязательства в месячный срок. В частности, Минтранс должен отменить решение, которым безосновательно отказал ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, и повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение об их согласовании.