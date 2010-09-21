Открыт терминал «F» в аэропорту «Борисполь». В церемонии принял участие Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии открытия терминального комплекса «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии, В.ЯНУКОВИЧ поздравил всех собравшихся с открытием нового терминала.

Глава государства заметил, что строители на этой площадке продемонстрировали, что в Украине есть специалисты высокого уровня, который отвечает мировым стандартам.

Он высоко оценил качество строительных работ.

«Каждый хозяин, который живет в частном или государственном доме, он всегда заботится о том, чтобы вход был такой, который давал бы ему настроение, когда он заходит в свое жилье. Да или нет?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у присутствующих.

По его словам, Украина заслуживает, чтобы вход в государство выглядел достойно.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что открытие нового терминала в аэропорту “Борисполь” является лишь первым шагом. «Дальше мы будем строить еще несколько терминалов, которые действительно сделают «Борисполь» одним из лучших современных аэропортов мира. Надеюсь, что мы с вами будем гордиться тем, что мы это сделали собственными руками», - подчеркнул Президент.