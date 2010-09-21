Николаевский порт намерен подать в суд на решение АМКУ о штрафе по делу «Нибулона»

Николаевский морской торговый порт намерен подать иск в суд на решение Антимонопольного комитета Украины о взыскании штрафа в размере 600 тыс. грн. по делу «Нибулона».

Об этом сообщил сегодня после заседания АМКУ заместитель начальника порта по административно-правовым вопросам Александр НОВОХАТСКИЙ.

«Порт не был бездеятельным, порт принимал все меры для решения вопроса в пользу «Нибулона». Для этого на первом колене акватории порта исключительно для «Нибулона» проводились дноуглубительные работы», – сказал он.

По данным А.НОВОХАТСКОГО, порт вложил в это 13 млн. грн. собственных средств. Работы начались в сентябре 2009 года и завершились в апреле 2010 года. При этом на время прихода судна «Preventer» проводка по первому колену еще не была возможна, и капитан порта в целях безопасности не мог ее разрешить.

В то же время, в марте 2010 года большинство работ по дноуглублению были проведены, поэтому была осуществлена проводка, однако не в штатном, а в специальном режиме из-за габаритов судна.

В ходе проводки были привлечены 4 буксира, тем не менее возникла внештатная ситуация – порвался кормовой трос, однако проводка завершилась успешно.

По данным А.НОВОХАТСКОГО, если до начала работы на первом колене проходная осадка была 9,2 м, то после работ был построен канал с проходной осадкой 10,3 м и шириной 100 м. При этом он подчеркнул, что по этому колену проходят суда исключительно «Нибулона».

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Николаевский морской торговый порт на 600 тыс. грн. за препятствование проводке судна «Preventer» к причалу «Нибулон». Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Как отмечалось на заседании, АМКУ провел расследование относительно препятствования капитаном НМТП лоцманской проводке и швартовке судна «Preventer» с октября 2009 по март 2010 года, в результате чего судно простаивало на рейде 5 месяцев.

«Нибулон» вменяет НМТП то, что судно простаивало незаконно. Согласно данным АМКУ, порт мог предоставить возможность проводки данного судна по первому колену акватории порта Николаев.

В то же время, по данным АМКУ, это является со стороны порта нарушением законодательства о конкуренции в сфере морских перевозок. Соответствующие обвинения о нарушении конкурентного законодательства АМКУ предъявил также Минтрансу и ГП «Дельта-Лоцман». При этом «Дельта-Лоцман» оштрафован на 30 тыс. грн.

Как отмечалось на заседании, действия порта ограничили конкурентоспособность «Нибулона» на рынке перевалки зерна для перевозок морским транспортом.

В свою очередь, представители Минтранса и Николаевского порта не согласились с решением АМК, отметив их необоснованность. В частности, представитель юридической службы Министерства Сергей КИРИЧ отметил на заседании, что действия капитана порта относительно запрета проводки судна являлись правомерными. Он также отметил, что АМКУ, принимая свое решение, руководствовался нелегитимным паспортом акватории, прилегающей к причалу терминала «Нибулона», поскольку он не был согласован со всеми необходимыми органами. Представитель министерства также не согласился с обвинениями в бездеятельности, отметив, что совещания относительно возможностей проводки судна проводились неоднократно.

В свою очередь, представители Николаевского порта также не признали решение АМКУ. В частности, заместитель начальника юридической службы порта Дмитрий ОПАНЮК отметил, что капитан порта, принимая решение, «действовал исключительно в интересах безопасности морского судоходства и в интересах государства». Он подчеркнул, что технической возможности проводки судна не было, судно было проведено только в марте 2010 года, поскольку появилась такая возможность, так как силами порта на первом колене акватории были проведены дноуглубительные работы.

Справка УНИАН. С октября 2009 года по март 2010 года на рейде в Николаевском порту простаивало судно «Preventer» из-за распоряжения капитана НМТП. В «Нибулоне» считали запрет полностью безосновательным, в связи с чем компания обратилась в суд с иском о признании противоправным отказа капитана порта в согласовании заявки на лоцманскую проводку судна.

По данным Минтранса, ограничения, установленные действующими нормативными актами национального законодательства относительно плавания судов на подходах к акватории НМТП, делали невозможной проводку судов типа СН-70 (к такому типу принадлежит «Preventer») к причалу ООО «Нибулон», поскольку оно значительно превышает допустимые для прохождения по каналу характеристики. В связи с рисками Минтранс предложил альтернативный вариант проводки судна.

В марте 2010 года АМКУ обязал Минтранс отменить запрет ООО «СП «Нибулон» на проведение дноуглубительных работ в Николаевском морском порту.

В частности, АМКУ требует от Минтранса прекратить антиконкурентные действия в виде препятствования проведению ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев. Согласно принятому в этом деле решению комитета, министерство должно выполнить обязательства в месячный срок. В частности, Минтранс должен отменить решение, которым безосновательно отказал ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, и повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение об их согласовании.