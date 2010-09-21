"АэроСвит" 31 октября откроет регулярные прямые рейсы между Киевом и Копенгагеном

Авиакомпания "АэроСвит" c 31 октября текущего года приступит к выполнению ежедневных регулярных рейсов по маршруту Киев–Копенгаген–Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, время перелета между городами составит примерно 2 часа 30 минут.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместном с другими украинскими перевозчику-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.