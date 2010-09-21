Аэропорт «Киев» (Жуляны) объявил тендер на реконструкцию пассажирского терминала

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) объявило тендер на работы по реконструкции существующего пассажирского терминала, привокзальной площади и паркинга на 200 автомобилей в аэропорту.

Объявление размещено на официальном общегосударственном портале «Тендерные закупки».

Источник финансирования - местный бюджет.

Срок проведения работ - ноябрь 2010 г. - июнь 2011 г.

Конечный срок принятия предложений - 9.00 20 октября, дата и время раскрытия — 20 октября 9.30.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 г. заявлялось, что аэропорт «Киев» (Жуляны) намерен инвестировать 430 млн. грн. в строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта, который планируется ввести в эксплуатацию до проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В конце года уже планировалось начать строительные работы. Завершение строительства запланировано на конец 2011 года.

Также параллельно со строительством нового терминала аэропорт планировал провести реконструкцию существующего терминала.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные Генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40.

В октябре 2009 г. были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона международного аэропорта «Киев».

Новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.

Аэровокзал аэропорта имеет пропускную способность 300 пассажиров в час.