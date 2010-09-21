В Прикарпатье грузоперевозки выросли на 14,1%

На протяжении января-августа текущего года предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезли 3,7 млн. тонн грузов, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, грузооборот составил 1203,3 млн. т/км, что на четверть больше.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, около половины всех грузов перевезено автомобильным транспортом, по сравнению с январем-августом 2009 года объемы грузовых перевозок автотранспортом выросли почти на треть, железной дорогой – на 2,2%.

В управлении статистики сообщили, что услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта воспользовалось 64,1 млн. пассажиров, что на 12,2% меньше, чем за январь-август 2009 года. Наибольшая доля пассажирских перевозок осуществлена автомобильным транспортом – 71,5%, или 45,8 млн. пассажиров, из которых 32,3 млн. (70%) воспользовались автотранспортом физических лиц – предпринимателей.