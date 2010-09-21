Всемирный банк предоставит Минтранссвязи консультации в реформировании ж/д отрасли

Всемирный банк предоставит Министерству транспорта и связи Украины консультационную поддержку в реализации реформирования железнодорожной отрасли Украины.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 21 сентября, во время встречи министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО с руководителем транспортного сектора региона Европы и Центральной Азии банка Генри КЕРАЛЕ.

«Сегодня мы работаем над комплексной программой реформирования, которая учтет все современные тенденции и мировой опыт. Более того, речь идет о несколькосоттысячном коллективе железнодорожников, поэтому мы должны провести реформирование понятно и открыто», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас министерство тесно сотрудничает с экспертами РЖД, международной консалтинговой компанией McKinsey, а также европейскими консультантами ТРАСЕКА. «В рамках проекта мы готовы привлекать профессиональных экспертов, в первую очередь - Всемирного банка, которые помогут нам создать качественный продукт и взвешенно подойти к каждому из этапов реформирования», - подчеркнул К. ЕФИМЕНКО.

В свою очередь Г. КЕРАЛЕ подчеркнул, что Всемирный банк полностью поддерживает позицию Минтранссвязи. «Всемирный банк предоставит рекомендации по проведению реформирования, в частности, в отношении правильного и корректного подхода к внедрению каждого из этапов программы», - сказал он. Кроме того, банк предоставит комплексный анализ реформ железнодорожной отрасли других стран и помощь специалиста по обеспечению минимизации социального влияния. «Уверен, что вместе мы выйдем на правильное решение», - отметил руководитель транспортного сектора региона Европы и Центральной Азии.

Как отмечают в министерстве, согласно Программе экономических реформ реформирование железнодорожной отрасли Украины будет происходить в 2011-2014 годах.

Справка УНИАН. 20 октября 2009 года на согласительном совещании, которое состоялось в Министерстве транспорта и связи, министерство, «Укрзализныця», профсоюзы, научные работники отраслевых высших учебных заведений пришли к согласию в вопросе реформирования железнодорожного транспорта Украины. При этом за основу взят проект реформирования, разработанный «Укрзализныцей».