Toyota намерена построить в России второй завод

Японская Toyota Motor намерена построить в России второй завод в дополнение к уже действующему заводу в Петербурге, сообщил президент ООО "Тойота мотор", российского подразделения компании, Такеши Исогая на совещании по развитию локализации производства автомобилей и автокомпонентов в РФ, сообщает РИА Новости.

"Мы намерены усилить активность бизнеса в России, включая строительство второго завода", - сказал он.

Он также добавил, что компания хочет сконцентрировать свои усилия на российском рынке в основном в сегментах E и D классов.

Первый завод Toyota в России открылся 21 декабря 2007 года петербургском пригороде Шушары. Завод выпускает седан Е-класса Camry российской сборки. Производственная мощность завода - 20 тысяч машин в год. На предприятии работают свыше 750 сотрудников.