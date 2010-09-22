Кооперация авиастроения Украины и России обеспечит на 10 лет работу Харьковского авиазавода

Кооперация Украины и Российской Федерации в авиастроении обеспечит заказами Харьковское государственное авиационное производственное предприятие на десятилетие.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ.

Он подчеркнул востребованность региональных самолетов производства Харьковского авиазавода в восточной части Российской Федерации.

«Потребность только российского Зауралья в самолетах, которые производит Харьковский авиационный завод, более 200 машин, то есть 200 машин – это 8-10 лет безубыточной работы Харьковского авиазавода. Единственный вариант для нашего авиационного завода – это кооперация с Россией, безусловно равноправная», – подчеркнул Ю.САПРОНОВ.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. В течение последних 20 лет Харьковский авиазавод успешно сотрудничает с АНТК им. О. К. Антонова. В настоящее время создано и изготавливается семейство многоцелевых самолётов Ан-74: лёгкий транспортный самолёт Ан-74Т, грузопассажирский самолёт Ан-74ТК, административный самолёт Ан-74П-100, Ан-74ТК-200 и принципиально новая модификация Ан-74ТК-300.