Европарламент одобрил новые правила расследования инцидентов на авиатранспорте.

Соответствующее законодательство было одобрено сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Кристин Де ВЕЙРАК (группа народных партий, Франция) проголосовали 604 депутата, против 11, воздержались 26.

Новое законодательство предусматривает необходимость проведения независимых расследований инцидентов на авиатранспорте. Для избежания давления со стороны авиационных регуляторов или других представителей власти законодательство предусматривает, что все свидетельства, как документальные, так и устные, должны будут использоваться исключительно для проведения безопасного расследования без раскрытия фамилий свидетелей. По мнению депутатов, такой подход уменьшит достоверность страха свидетелей предоставлять правдивые показания.

Документ также устанавливает, что доклад по итогам расследования должен быть обнародован в кратчайшие сроки, “если возможно, на протяжении 12 месяцев с даты аварии или серьезной аварии”.

При этом страны-члены Европейского Союза должны разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций в сфере гражданского авиатранспорта и обеспечить, чтобы все авиакомпании, которые базируются на их территориях, имели планы предоставления помощи жертвам аварий и их близким.

Новые правила также предусматривают, что европейские авиакомпании, а также неевропейские, самолеты которых отправляются из аэропортов Евросоюза, будут обязаны как можно быстрее после аварии предоставлять перечень пассажиров на борту самолетов, попавших в аварии, но не позже, чем через 2 часа после катастрофы.

Фамилии жертв катастроф могут быть обнародованы только после того, как об аварии будут извещены родные и близкие жертв, и если родные не будут возражать против оглашения перечня.

Новое законодательство также будет требовать от авиакомпаний получать от пассажиров информацию о контактных лицах, которым можно будет сообщить об аварии.

Кроме того, документом предусмотрено создание Европейской сети Бюро анализа безопасности полетов гражданской авиации, которая должна будет предоставлять советы европейским институтам об улучшении безопасности в авиации и способствовать распространению лучшей практики в этой сфере.