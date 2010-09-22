Еврокомиссия одобрила внешнюю стратегию по обмену данными об авиапассажирах с третьими странами.

Соответствующее решение было одобрено 21 сентября.

«В этой стратегии мы определили основные принципы, на которых должно базироваться любое соглашение с третьими странами», - заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЁМ.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что на сегодняшний день все больше стран пытаются использовать информацию о пассажирах авиарейсов для противодействия терроризму и серьезным международным преступлениям.

Правоохранительные органы могут использовать данные о пассажире и резервировании им билетов, в том числе для расследования уже совершенных преступлений, предотвращения новых и осуществления анализа рисков.

В новой стратегии, одобренной Еврокомиссией, запланировано, что соглашения об обмене данными авиапассажиров должны предусматривать защиту персональных данных и, в частности, их использование исключительно в целях борьбы с терроризмом, при этом категории данных о пассажирах, которые могут передаваться, должны быть ограничены, а сами пассажиры должны получить четкую информацию об обмене их данными с третьими странами и права на административные или судебные иски для лучшего обеспечения невмешательства в их частную жизнь.

Стратегия также предусматривает необходимость введения стандартов мониторинга по использованию персональных данных авиапассажиров спецслужбами третьих стран с тем, чтобы избежать вмешательства в частную жизнь.

Кроме того, стратегия предусматривает обеспечение принципа взаимности при заключении соглашений с третьими странами, а Европол, Евроюст и страны-члены Европейского Союза должны были бы получать информацию о терроризме и серьезных транснациональных преступлениях, полученную при анализе данных авиапассажиров из третьих стран.