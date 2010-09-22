Украинско-российское авиационное СП может быть создано в России уже в октябре

В Министерстве промышленной политики Украины надеются, что совместное украинско-российское авиационное предприятие на территории России может быть создано уже в октябре.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр промполитики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что полторы недели назад Украина и Россия провели переговоры о структуре совместного предприятия, и российская сторона полностью согласилась с предложениями Украины.

«Российская сторона полностью приняла наши предложения, и сейчас мы вышли на технический уровень работы. Я думаю, что в течение октября мы совместное предприятие создадим», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что СП будет создаваться на равных условиях. «Принципиально 50 на 50», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил, что размер уставного капитала совместного авиапредприятия еще не определен.

«Сейчас пока это все рассчитывается. Средства в уставный капитал нам нужно будет вносить в рублях, поскольку предприятие будет на территории России», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».

30 июня т.г. первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил на пресс-конференции, что Украина не будет выступать в роли миноритария в создаваемом украинско-российском совместном предприятии по авиастроению.

«Мы никогда не будем миноритариями, по крайней мере, никогда даже на миноритариев не были похожи», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что Украина предложила России создать такое совместное предприятие с целью кооперации и координации совместных проектов в авиастроительной отрасли, разработки новых моделей самолетов, а также их последующего сбыта.

«Мы дали предложение создать совместное предприятие, которое будет заниматься координацией и кооперацией внутри как российского, так и украинского авиапрома, и заниматься разработкой новой техники и сбытом продукции, которую производят совместно как украинский, так и российский авиапромы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании совместного предприятия стороны будут сохранять полный контроль над своими активами.

«Все, что касается формы собственности, то, как она была, так она и остается», - отметил первый вице-премьер.