ЮЖД получила экономический эффект в 1,9 млн. грн. от внедрения 176 рацпредложений

В текущем году на Южной железной дороге внедрено 176 рационализаторских предложений. Экономический эффект от внедрения составил 1,9 млн. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД.

По их данным, в рационализаторской работе на дороге участвовало 330 человек.

«В соответствии с планом внедрения новой техники, проведено 10 мероприятий и внедрено 116 технических новшеств и технологий с экономическим эффектом 0,8 млн. грн. С целью изучения передового опыта, прогрессивных технологий и организации труда проведены четыре школы и 118 семинаров», - сказано в сообщении ЮЖД.