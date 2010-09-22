ЮЖД получила экономический эффект в 1,9 млн. грн. от внедрения 176 рацпредложений
13:12, 22 сентября 2010Транспорт/Связь
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В текущем году на Южной железной дороге внедрено 176 рационализаторских предложений. Экономический эффект от внедрения составил 1,9 млн. грн.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД.
По их данным, в рационализаторской работе на дороге участвовало 330 человек.
«В соответствии с планом внедрения новой техники, проведено 10 мероприятий и внедрено 116 технических новшеств и технологий с экономическим эффектом 0,8 млн. грн. С целью изучения передового опыта, прогрессивных технологий и организации труда проведены четыре школы и 118 семинаров», - сказано в сообщении ЮЖД.
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