ЮЗЖД 23 сентября изменит маршрут следования некоторых пригородных электропоездов через Киев

Юго-Западная железная дорога на 23 сентября изменит маршрут следования ряда электропоездов в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, через Киев-Петровку буду следовать такие поезда: №6724/23 Мироновка - Борщаговка-тех, №6911 Нежин - Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех - Яготин, №6913 Нежин - Борщаговка-тех, №6710 Борщаговка-тех - Триполье-Днепровское, №6812 Борщаговка-тех - Гребенка, №6915 Нежин - Борщаговка-тех, №6811 Яготин - Борщаговка-тех, №6814 Борщаговка-тех - Яготин, №6813 Гребенка - Киев-Петровка, №6816 Киев-Петровка - Гребенка, №6917 Нежин - Киев-Петровка, №6916 Киев-Петровка - Нежин, №6815 Яготин - Святошин, №6625 Святошин - Тетерев, № 6919 Нежин - Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательно слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.