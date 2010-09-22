Перевозчиков намерены обязать проверять документы пассажиров международных рейсов

Ответственность перевозчика при выполнении международных перевозок пассажиров железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом будет усилена.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки (рег. №7010), который был принят за основу в парламенте 21 сентября 2010 года.

Речь идет о введении обязанности коммерческих перевозчиков перед началом международной перевозки проверить наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины. Это положение будет распространяться на воздушные, железнодорожные, автомобильные и морские перевозки.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности, что приведет к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов, перевозчик будет нести ответственность в соответствии с нормами законодательства. При этом предлагается установить финансовые санкции к перевозчикам, осуществляющим международные перевозки пассажиров, не имеющих надлежащих документов для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины. Размер финансовых санкций предложено определить с учетом практики европейских государств.

В обязанность коммерческих перевозчиков будет внесена только проверка наличия документов, а не их подлинности.

Проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» разработан с целью имплементации статьи 7 Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, которая была подписана от имени Украины 17 ноября 2005 г.