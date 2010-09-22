Бродский: транспортный сбор будет оплачиваться только раз - при покупке автомобиля

Транспортный сбор будет оплачиваться только раз — при покупке автомобиля. Глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ сегодня на пресс-конференции сообщил, что это предусмотрено проектом Налогового кодекса Украины.

«Мы в Налоговом кодексе сняли транспортный сбор, только оставили при первой покупке и все, как это и должно быть. Не будет транспортных сборов ежегодных, надо будет это привязывать к техосмотру. Это – первый шаг к тому, чтобы техосмотр вывести полностью из милиции и передать частникам — пусть они это делают под свою ответственность. Никаких, кстати, страховых компаний там также не будет — это ложь», - сказал он.

По его словам, также планируется ввести уголовную ответственность за подделку водительских прав, соответствующий законопроект разрабатывается совместно с МВД.

«Мы договорились с Могилевым, что школы будут обучать и выдавать права, но только мы создадим большую уголовную ответственность за фиктивные права не только того, кто их выдает, но и того, кто ими пользуется, потому что это — посягательство на жизнь людей, это не просто подделка документа», - сказал он.