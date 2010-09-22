Киев и Астана прорабатывают вопрос строительства "Ан" в Казахстане

Киев и Астана (столица Казахстана) прорабатывают вопрос производства самолетов "Ан" на территории Казахстана.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

«Сейчас мы не говорим о совместном предприятии с Казахстаном. Мы прорабатываем вопрос строительства самолетов на их территории. Казахстан должен нам сказать, какие самолеты "Ан" они хотят производить на своей территории. Мы им предложили и Ан-38, и Ан-32, и Ан-3 – это модернизированный Ан-2, и Ан-70 – практически всю линейку.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, находясь в Киеве, поддержал предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создать совместное украинско-казахское предприятие по производству самолетов.

«Я услышал от вас позитивный ответ, и нас это очень утешает. Мы очень хотели бы реализовать наше совместное решение о создании совместных предприятий по производству современных летательных аппаратов, самолетов - и пассажирских, и транспортных», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сообщил 16 сентября, что Украина планирует продавать Казахстану самолеты Ан-148 и Ан-158, а также обеспечивать их ремонт.