Минтранс развивает Ялтинский порт

Министерство транспорта и связи Украины и Ялтинский морской торговый порт подписали протокол о сотрудничестве с одним из крупнейших круизных операторов мира – компанией Royal Caribbean International.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, иностранный инвестор намерен реконструировать здание Ялтинского морвокзала и увеличить причальный фронт, что даст возможность порту принимать до четырех круизных судов одновременно.

Руководство компании также считает возможным в короткие сроки оборудовать в Ялте современный многофункциональный причал. Также в планах – строительство гостиничных и ресторанных комплексов, которые будут ориентированы не только на пассажиров круизных лайнеров, но и на туристов, посещающих Ялту на протяжении всего года.

Главный проектировщик и дизайнер компании Royal Caribbean International Скотт ЛАГЕ уже приступил к ознакомлению с потенциалом Ялтинского порта и заверил, что как только у него будет вся необходимая для работы информация, темпы разработки инвестиционных проектов ускорятся.

В сообщении отмечается, что подписание протокола расценивается как увеличение интереса к круизам по Черному морю, а реализация масштабных проектов в этом направлении непосредственно повлияет и на развитие самой Ялты как туристической жемчужины Украины.

Напомним, ранее министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО заявил о намерении привлечь инвесторов к строительству в Ялтинском порту яхт-марины стоимостью 2,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания Royal Caribbean International основана в 1968 году. На сегодня в распоряжении компании имеется 54 круизных судна различных категорий, которые обслуживаются под шестью брендами.