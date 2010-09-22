ЛЖД за 8 месяцев предупредила 160 краж

Работники службы военизированной охраны Львовской железной дороги (ЛЖД) в январе-августе 2010 года предупредили 160 попыток кражи и задержали за разворовывание государственной собственности 225 человек, из них 7 – за кражу грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, еще 4 292 человека были задержаны за нарушения, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях. Задержанные были оштрафованы на общую сумму 44,282 тыс. грн.

Больше всего нарушителей задержано по ст. 109 КУоАП – нарушение правил охраны порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте. В частности, 4086 человек задержаны за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Все они оштрафованы на общую сумму 38,142 тыс. грн. Еще 135 человек нарушили требования ч. 1 этой статьи (самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка во время движения поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, самовольная без необходимости остановка поезда, а также подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов). Эти нарушители оштрафованы на общую сумму 2518 грн.

Согласно сообщению, в течение восьми месяцев 2010 года работники службы военизированной охраны ЛЖД организовали сопровождение 1072 пригородных поездов, задействовав при этом 463 работников милиции и 1457 бойцов военизированной охраны магистрали. За указанный период они также осуществили 161 проверку пунктов приема металлолома и на двух пунктах выявили нарушения.

Кроме того, в течение января-августа 2010 года были задержаны 353 нарушителя запретных зон и выявлены 354 повреждения путей и подвижного состава.