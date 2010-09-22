Кабмин предлагает отменить налог при техосмотре и регистрации авто

Проектом нового Налогового кодекса, внесенного Кабинетом Министров в парламент, предлагается отменить налог на транспортные средства, уплачиваемый при прохождении ими очередного технического осмотра, регистрации и перерегистрации.

Проект документа зарегистрирован и размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, налог будет уплачиваться только при первой регистрации транспортных средств в Украине.

Среди других нововведений стоит отметить следующие: включение в перечень объектов налогообложения самолетов и вертолетов; внедрение ежегодной индексации ставок налога для компенсации влияния инфляционных процессов на их размер; введение дополнительной дифференциации ставок налога для легковых автомобилей, объем цилиндров двигателя которых превышает 4500 куб. см.

База налогообложения для транспортных средств определяется отдельно для каждого транспортного средства, в зависимости от мощности двигателя или массы (для воздушных судов) или длины (для кораблей).

В частности, ставка налога для легковых автомобилей (кроме оборудованных электродвигателем) составит от 3 грн. за 100 куб. сантиметров объема цилиндров двигателя, если этот объем не превышает 1000 куб. см, до 60 грн. за 100 куб. см, если объем цилиндров двигателя превышает 6500 куб. см.

Для мотоциклов – от 3 до 10 грн., в зависимости от объема цилиндров двигателя, для легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем, – 0,5 грн. за 1 кВт мощности двигателя; для автобусов, в том числе микроавтобусов, – 5 грн. за 100 куб. см объема цилиндров двигателя, для тракторов – 2,5 грн. за 100 куб. см объема цилиндров двигателя.

Для грузовых автомобилей ставка составит от 15 до 25 грн., в зависимости от объема цилиндров. Налог с владельцев транспортных средств для грузопассажирских автомобилей уплачивается в размерах, установленных для грузовых автомобилей.

Ставки налога для самолетов предлагается установить на уровне 0,2 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы; для вертолетов – 0,3 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы.

При этом при первой регистрации в Украине новых транспортных средств ставки налога применяются с коэффициентом 1; для транспортных средств, которые использовались до 8 лет – с коэффициентом 2; для тех, которые использовались свыше 8 лет – с коэффициентом 3.

Налог уплачивается физическими и юридическими лицами перед проведением первой регистрации в Украине транспортных средств.