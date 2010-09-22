Ефименко подпишет изменения в соглашение Украины и Словакии о воздушном сообщении

В ближайшее время будет подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Украины и Словацкой Республики о воздушном сообщении, который Кабинет Министров Украины уполномочил подписать министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, об этом говорится в распоряжении правительства № 1835 от 15 сентября 2010 года.

После того как будет определен уполномоченный представитель от Словакии, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение будет подписан обеими сторонами, и изменения вступят в силу.

Как отмечают в министерстве, проект Протокола разработан с целью совершенствования договорно-правовой базы для осуществления перевозок воздушным транспортом и постепенной либерализации воздушных перевозок на двустороннем уровне.

В частности, подписание Протокола позволит внедрить механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (IKАО), перейти от процедуры утверждения тарифов к их мониторингу, а также ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов. Кроме того, изменения в Соглашение о воздушном сообщении предоставят возможность определенным авиапредприятиям заключать договоренности относительно выполнения перевозок с совместным использованием кодов и т.д.

Справка УНИАН. Сейчас между Украиной и Словацкой Республикой действует Соглашение о воздушном сообщении, подписанное 23 мая 1994 года.