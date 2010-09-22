Градосовет отправил на доработку проект строительства терминала аэропорта «Киев»

Архитектурно-градостроительный совет Киева отправил на доработку проект строительства нового международного терминала международного аэропорта «Киев» (Жуляны) в Соломенском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Градосовета.

Проект разработан ООО «Бюро инвестиционных проектов – проектный менеджмент» по заказу КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщила главный архитектор проекта Татьяна ГРИГОРОВА, проект предусматривает строительство нового международного терминала в 3 этажа общей площадью 14,3 тыс. кв. м и пропускной способностью 320 пассажиров в час.

По ее словам, на первом этаже терминала расположится холл с атриумом и стойки регистрации, на втором – паспортный и таможенный контроль, зона ожидания, на третьем – служебные, технические и офисные посещения. В перспективе также предусмотрены телетрапы для того, чтобы пассажиры смогли попасть в самолет со второго этажа.

Кроме того, в перспективе на территории аэропорта планируется строительство бизнес-терминала, грузового терминала, двух ангаров, гостиничного, офисного и торгового комплексов, а также двух открытых гостевых автостоянок на 153 и 75 машино-мест.

Т.ГРИГОРОВА уточнила, что проектом реконструкции предусмотрено пять очередей: первая включает реконструкцию взлетной полосы, вторая – строительство нового международного терминала, третья – реконструкцию существующего терминала, четвертая – реконструкцию прилегающих дорог к аэропорту, пятая – строительство инженерных коммуникаций.

Транспортная схема предусматривает прокладку подъездных дорог со стороны Воздухофлотского проспекта и на привокзальной площади. Также рассматриваются варианты реконструкции Жулянского путепровода с Воздухофлотского проспекта и продление ул. Кировоградской, чтобы предусмотреть альтернативный проезд в аэропорт через ул. Медовую.

Архитектор проекта отметила, что параллельно будет реконструироваться существующий терминал, а также будет благоустроена привокзальная площадь, где предусмотрено перераспределение транспортных потоков в зависимости от вида транспорта.

В свою очередь, представитель заказчика отметил, что уже проведены работы по удлинению взлетной полосы с 1,86 до 2,31 км. Он добавил, что существующий терминал после реконструкции будет работать на внутренние перевозки.

В ходе рассмотрения проекта начальник «Киевгоссэкспертизы» Анатоль КАРМИНСКИЙ отметил, что в полосе отвода рассматривается 9 проектов. Он предложил проектировщикам предоставить сводный генеральный план аэропорта с учетом этих проектов.

Члены Градосовета рекомендовали проектировщикам доработать проект и предоставить сводный генеральный план аэропорта с учетом всех проектов, которые запланированы на этой территории.