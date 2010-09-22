Украина присоединилась к европейским правилам труда и отдыха водителей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом свидетельствует Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей транспортных средств, которое вступило в силу согласно регистрации соответствующего приказа в Министерстве юстиции Украины 14 сентября т.г.

Как отмечается в сообщении, по данным государственной статистики, 75% ДТП совершено по причинам неадекватных действий водителя в конкретной дорожной ситуации. По данным министерства, подавляющее большинство ДТП с тяжкими последствиями происходят на 12-16-м часе работы водителя, когда в результате переутомления он засыпает за рулем или утрачивает работоспособность.

По словам министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО, данное Положение гармонизирует отечественное законодательство с требованиями Конвенции о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте № 153, принятой Международной организацией труда.

Как отметил министр, перед Украиной стоит еще достаточно много задач по развитию дорожной инфраструктуры и рынка автоперевозок по европейскому образцу. Вместе с тем, данным Положением сделан существенный шаг вперед по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов и защите прав работников сферы автоперевозок.

Кроме того, этим документом постепенно вводится применение цифровых тахографов, что дает возможность осуществлять контроль не только за периодами работы, управления, отдыха, но и скоростью движения в течение всей рабочей смены.