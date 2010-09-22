В Житомирской области грузоперевозки выросли на 29%

В Житомирской области за 8 месяцев т. г. перевозки грузов выросли на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 11,6 млн. тонн.

Об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской облгосадминистрации сообщении Главного управления статистики в Житомирской области.

Грузооборот вырос на 43,0% и составил 2,6 млрд. т/км.

Также отмечается, что пассажирским транспортом региона с учетом выполненных физлицами-предпринимателями автоперевозок перевезено в целом 94,5 млн. пассажиров, что на 2,8% (2,7 млн. человек) меньше аналогичного показателя прошлого года.