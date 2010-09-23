Предприятия почты и связи Кировоградщины увеличили доходы
11:54, 23 сентября 2010Транспорт/Связь
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В январе-августе этого года предприятия почты и связи Кировоградской области от основной деятельности получили 268,9 млн грн доходов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Наибольшая сумма доходов получена от реализации услуг мобильной связи – 129,1 млн грн, почтовой – 37,1 млн грн, телефонной городской – 33,6 млн грн и телефонной междугородней – 20,3 млн грн, а также услуги пользования Интернетом – 20 млн грн.
Объем доходов от услуг почты и связи для населения за отчетный период составил 96 млн грн, что на 0,5% больше, чем в январе-августе 2009 года.
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