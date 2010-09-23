В Днепропетровской обл. пассажирские перевозки сократились

В Днепропетровской области за 8 месяцев этого года объем пассажирских перевозок сократился относительно аналогичного периода 2009 г.на 8,2% - до 391 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 7 млрд пасс./км, что на 3,2% меньше, чем в январе-августе прошлого года. Железнодорожным транспортом региона перевезено 25 млн пассажиров, что соответствует аналогичному показателю 2009 г. Пассажирооборот увеличился на 2,3% и составил 2,6 млрд пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами предпринимателями, перевезено около 231 млн. пассажиров, что на 9,4% меньше по итогам января-августа 2009 г. Пассажирооборот сократился на 8,1% - до 3,1 млрд пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-августе 2010 г. перевезено 501,4 тыс. пассажиров – на 17,9% больше по итогам аналогичного периода прошлого года.

Авиапассажирооборот возрос на 10,5% и составил 513,7 млн пасс./км.