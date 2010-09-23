В Херсоне арестовано судно российского судовладельца за невыплату зарплаты экипажу

В порту Херсон по решению суда арестовано судно Sandra 1 российского судовладельца, который задолжал украинскому экипажу около 95 тысяч долларов зарплаты.

Как сообщает «Морской бюллетень», арест судна был осуществлен по иску украинских моряков, так как все попытки экипажа договориться с судовладельцем в течение длительного времени зашли в тупик.

По словам моряков, они не получают зарплату с 2008 года. Сумма задолженности составляет около 95 тысяч долларов. Судно Sandra 1 ходит под флагом Saint kittis and Nevis и принадлежит компании Sandra Maritime Corporation, под управлением гражданина России Сергея СЕРГЕЕВА.

Как указывается в письме моряков, отправленном в "Морской бюллетень", данный гражданин "неоднократно заявлял о том, что в Украине никто не может заставить его выплатить заработную плату, поскольку он является гражданином России, а судно находится в юрисдикции страны флага".

После длительных переговоров, которые ни к чему не привели, украинцы подали иск против судовладельца. В результате судебного разбирательства судно Sandra 1, которое находится в акватории Херсонского морского торгового порта, было арестовано.

***Судно Sandra 1 (ранее – "Ладога 14") построено в 1979 г., дедвейт - 2155 тонн, владелец - Sandra Co. Ltd (С.-Петербург, Россия).