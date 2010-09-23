«Укртелеком» будет приватизирован в этом году - Тигипко

«Укртелеком» будет приватизирован в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного инвестиционной компанией BG Capital, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Отвечая на вопрос, существует ли сегодня в правительстве консолидированная позиция относительно продажи «Укртелекома», С.ТИГИПКО заявил: «Будет. Если сейчас и нет, то она будет продемонстрирована при принятии решения Кабмином о приватизации».

«Мы видим, насколько частный сектор в этой отрасли сильный, какая там конкуренция», - отметил премьер-министр.

Напомним, что вчера Кабинет министров перенес намеченный к рассмотрению на вчерашнем заседании вопрос о приватизации «Укртелекома».

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.