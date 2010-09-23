Минтранс планирует ввести бронирование разрешений для перевозчиков через Интернет

Министерство транспорта и связи Украины намерено усовершенствовать процесс выдачи международных разрешений на автоперевозки с помощью современных информационных технологий — через Интернет.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, с этой целью в министерстве проведено совещание с представителями Государственной администрации автомобильного транспорта, Службы международных автоперевозок и Ассоциации международных автоперевозчиков по вопросам разработки и внедрения программного продукта, который позволил бы украинским автоперевозчикам осуществлять бронирование разрешений для осуществления международных перевозок посредством сети Internet.

Согласно сообщению, бронирование разрешений он-лайн станет доступным для предприятий, осуществляющих международные перевозки, с помощью электронного ключа, который смогут получить перевозчики, зарегистрированные в базе данных Службы международных автоперевозок.

При обсуждении демонстрационной версии программы участники совещания пришли к согласию относительно актуальности и целесообразности данного инструмента и договорились в течение недели согласовать детали ее использования в тестовом режиме.

После согласования со всеми заинтересованными сторонами внедрение программного продукта требует внесения соответствующих изменений в приказ Министерства транспорта и связи № 757 от 20.08.2004 «Об упорядочении системы оформления, выдачи, использования и учета разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом». В рамках пилотного проекта программа бронирования разрешений будет апробирована на границе с одной из соседних стран, отмечают в министерстве.