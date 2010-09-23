МАУ в октябре начнет выполнять чартерные рейсы из Луганска в Египет

В осенне-зимний сезон 2010-2011 гг. авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начинает выполнение чартерных рейсов из Луганска на курорты Египта. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, чартерная программа будет выполняться в сотрудничестве с компанией «Пегас Туристик».

Рейсы между Луганском и Хургадой будут выполняться по субботам, начиная с 9 октября 2010 года. С 22 октября 2010 года в расписании МАУ также появятся рейсы между Луганском и Табой, которые будут выполняться по пятницам.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.