Для достройки Дарницкого вокзала в Киеве необходимо около 100 млн. евро инвестиций.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сообщил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

«Достройка - это порядка 100 млн. евро. Средства будет вкладывать инвестор», - сказал он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, для поиска инвестора Министерство транспорта и связи Украины планирует объявить конкурс.

Напомним, на этой неделе министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сообщил, что МТСУ намерено через месяц объявить конкурс по определению инвестора достройки вокзала.

В конце 2009 г. сообщалось, что продолжение строительства пассажирского вокзала станции «Дарница» отложено из-за отсутствия финансирования.

Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции Киев-Пассажирский, были приостановлены в ожидании инвестора. «Конкурсы для определения инвестора проводились неоднократно, и даже практически были подписаны договоры на начало работ, однако из-за кризиса они были приостановлены», - отмечал тогда А.КРИВОПИШИН.

Пропускная способность вокзала будет составлять 70 тыс. пассажиров в сутки. Сейчас готовность сооружения составляет 60%.

Первая очередь Дарницкого пригородного вокзала после строительства обслуживает 15,5 тыс. чел в сутки.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 31 марта 2004 г. №192-р "О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве". В соответствии с ним, функции заказчика по проектированию и строительству пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" возлагаются на Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога", а финансирование расходов, связанных с проектированием и строительством пассажирского вокзального комплекса, осуществляется за счет средств "Укрзализныци" и из других источников.

Также строительство осуществляется в соответствии с распоряжением КМУ от 13 июля 2004 г. №490-р "О начале строительства объектов Минтранса в г. Киеве ", которым предоставлено разрешение на начало строительства пассажирского вокзального комплекса станции "Дарница" на основании технико-экономического обоснования.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 19 сентября 2007 г. №758-р "Об утверждении технико-экономического обоснования и делегировании права на утверждение проекта строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве» утверждено технико-экономическое обоснование строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в г. Киеве, которым определены очереди строительства.