Госавиаадминистрация намерена совершенствовать правовое основания госнадзора в авиации

Госавиаадминистрация инициирует внесение изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» с целью усовершенствования правового основания для надлежащего государственного надзора в области авиации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующий проект законодательного акта размещен на официальном сайте Минтранса для общественного обсуждения.

Основанием для разработки проекта стала необходимость учета требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (IКАО) при осуществлении Госавиаадминистрацией мер для повышения безопасности гражданской авиации путем постоянного контроля и надзора за эксплуатацией авиационной техники.

Разработанным документом предлагается к мерам, на которые не распространяется действие закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», добавить государственный надзор (контроль) в области гражданской авиации.

Как отмечают в министерстве, применение положений действующего закона в области гражданской авиации приводит к нарушению Украиной норм международного договора и практики IКАО, разрушению существующей системы осуществления надзора и контроля за авиационной отраслью Украины в целом.

Согласно сообщению, в случае принятия проекта законодательного акта будет усовершенствована правовая основа для надлежащего осуществления государственного надзора и контроля в области авиации, что будет способствовать повышению уровня безопасности полетов.