На Львовской железной дороге c 1 октября начнет курсировать поезд Львов–Сарны–Рафаловка

Для улучшения обслуживания пассажиров и повышения уровня комфорта на Львовской железной дороге (ЛЖД) с 1 октября 2010 года начнет курсировать поезд Львов–Сарны–Рафаловка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, поезд будет курсировать ежедневно.

Всего на маршруте поезд из Львова в Рафаловку проследует через станции Львов, Пидзамче, Красное, Ожидов, Заболотное, Броды, Радивилов, Рудня-Почаевская, Верба, Каменица-Волынская, Дубно, Озерная, Здолбунов, Ривне, Решуцк, Любомирск, Костополь, Москвин, Малинск, Немовичи, Сарны, Антоновка, Рафаловка.