На Львовской железной дороге c 1 октября начнет курсировать поезд Львов–Сарны–Рафаловка
17:54, 23 сентября 2010Транспорт/Связь
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Для улучшения обслуживания пассажиров и повышения уровня комфорта на Львовской железной дороге (ЛЖД) с 1 октября 2010 года начнет курсировать поезд Львов–Сарны–Рафаловка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.
Согласно сообщению, поезд будет курсировать ежедневно.
Всего на маршруте поезд из Львова в Рафаловку проследует через станции Львов, Пидзамче, Красное, Ожидов, Заболотное, Броды, Радивилов, Рудня-Почаевская, Верба, Каменица-Волынская, Дубно, Озерная, Здолбунов, Ривне, Решуцк, Любомирск, Костополь, Москвин, Малинск, Немовичи, Сарны, Антоновка, Рафаловка.
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