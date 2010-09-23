Специалисты депо Ковель Львовской железной дороги начали модернизировать купейные вагоны

Мастера Ковельского пассажирского вагонного депо Львовской железной дороги (ЛЖД) успешно реализовали проект капитального ремонта купейного вагона в условиях депо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Таким образом, отмечается в сообщении, депо стало первым, где из старых непригодных вагонов делают современный подвижной состав без привлечения мощностей вагоноремонтных заводов.

Как отмечают на ЛЖД, это позволяет не только существенно сэкономить средства на заводской ремонт, но и продлить жизнь вагона еще как минимум на 15 лет, ведь капитально-восстановительный ремонт предусматривает полную модернизацию вагона – от металлического каркаса до занавесок на окнах. Всю работу специалисты из пассажирского вагонного депо Ковель выполнили за 45 дней, потратив на все 2,475 млн. грн., что почти в 5 раз дешевле, чем стоило бы на заводе.

Таким образом, работники депо воплотили в жизнь идею переоборудования старых польских вагон 80-х годов выпуска. По программе Львовской железной дороги, уже до конца этого года по образцу первого вагона должны быть отреставрированы еще 10 таких вагонов.

В купейном вагоне изменено до 35% металла, полностью обновлена внутренняя отделка, заменены спальные полки, окна, электропроводка. Также здесь предусмотрена система кондиционирования воздуха. Своеобразным ноу-хау стала система пожарной безопасности. Кроме того, в этом вагоне впервые на железной дороге установлена система пожаротушения, благодаря которой соответствующие датчики позволяют проводнику из своего купе определить место задымления.

Для ремонта вагона использовались только украинские материалы и техника, текстиль, оформление и предметы интерьера.