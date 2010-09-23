ЛАЗ и "Хюндай Моторс Украина" оспаривают условия тендера по закупке минЖКХ Крыма 61 троллейбуса

2 из 4 компаний, участвовавших в тендере по закупке 61 троллейбуса Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, - "Львовские автобусные заводы" и "Хюндай Моторс Украина" оспаривают его условия.

Об этом журналистам в Симферополе сообщил генеральный директор республиканского производственного предприятия "Крымтроллейбус" Виталий НАХЛУПИН.

"Есть жалоба "Львовского автобусного завода" в Антимонопольный комитет Украины по поводу того, что, с их точки зрения, тендер состоялся не так, как это нужно. Вчера (22 сентября) состоялся Окружной административный суд (Крыма). Его решение - отменить подачу жалоб в Антимонопольный комитет. Корпорация оспаривает тендерные условия, хотя они должны быть оспорены до процедуры проведения тендера", - сказал В.НАХЛУПИН.

"Компания "Хюндай", насколько мы ознакомились с документами, тоже считает необъективным проведение тендера", - добавил он.

Компания, выигравшая тендер, отметил В.НАХЛУПИН, "Автосборочный завод №1" компании "Богдан Моторс", подала иск "на судебное заключение договора" с нею.

В тендере участвовали "Автосборочный завод №1", ЛАЗ, "Литан" и "Хюндай Моторс Украина".

Гендиректор "Крымтроллейбуса" сообщил, что в 2010 году на покупку троллейбусов планируется потратить порядка 144 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета Украины.