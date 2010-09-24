Гендиректор «Укрзализныци» провел в Берлине ряд важных встреч

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК провел ряд встреч с руководителями международных железных дорог и компаний, специализирующихся на железнодорожном транспорте и инфраструктуре в ходе выставки в Берлине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», на Международной выставке транспортной техники «InnoTrans 2010», которая проходит с 21 по 24 сентября 2010 в городе Берлине, М.КОСТЮК возглавил делегацию в составе специалистов ведомства и подчиненных предприятий.

В частности, встречи состоялись с председателем правления немецкой государственной компании Deutsche Bahn доктором Рудигером ГРЮБЕ, президентом корейской компании Hyndai Rotem Йонг-Сунг ЛИ, президентом Alstom Transport Филиппом МЕЛЛИЕРОМ, директором управления международной торговли польской компании Pesa Bydgoszcz Зигфридом ЖУРАВСКИ, президентом Казахстанской железной дороги Аскаром МАМИНЫМ. Также состоялись переговоры Михаила КОСТЮКА с президентом ОАО «РЖД» Владимиром ЯКУНИНЫМ, в ходе которых был подписан протокол о тарифных условиях на перевозку грузов и контейнерные перевозки.

Во время встречи с председателем правления Deutsche Bahn был обсужден ряд вопросов сотрудничества украинских и немецких железных дорог. В частности, речь шла о работе в направлении транзитных перевозок через третий транспортный коридор, а также об опыте реформирования отрасли. С целью углубленного изучения немецкой системы реформирования, Р.ГРЮБЕ пригласил генерального директора «Укрзализныци» в ближайшее время посетить Берлин.