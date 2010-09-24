УЗ и РЖД подписали протокол о тарифах на перевозки грузов

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК провел переговоры с президентом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), в ходе которых был подписан протокол о тарифных условиях на перевозки грузов и контейнерных перевозках.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", переговоры прошли в Берлине в ходе выставки «InnoTrans 2010».

Во время переговоров руководители железных дорог согласовали подписание агентского договора между Украинским государственным центром транспортного сервиса «Лиски» и ОАО «Трансконтейнер» для обеспечения возврата и попутной загрузки вагонов и контейнеров, принадлежащих ГП УГЦТС «Лиски». А также — для распространения действия тарифных ставок на 2010 фрахтовый год, что будет способствовать развитию контейнерных перевозок сообщением Европа - Азия и Азия - Европа транзитом через Украину и позволит создать конкурентоспособные тарифные условия для привлечения дополнительного грузопотока на Транссибирскую магистраль.

В ходе переговоров М.КОСТЮК отметил, что для содействия реализации проекта строительства широкой колеи до Вены существует необходимость проведения работы по привлечению грузопотоков в европейском направлении.

Участники переговоров согласились с необходимостью создания равных условий для транзитных перевозок в подвижном составе различной принадлежности, в связи с чем было решено вынести этот вопрос для детального рассмотрения на 53-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц СНГ, которое состоится в октябре этого года, а также на 19-ю Тарифную Конференцию железнодорожных администраций-участниц Тарифного соглашения.