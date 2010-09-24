ЮЗЖД к холодам подготовит свыше 1 тыс. пассажирских вагонов

Пассажирская служба Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) завершает подготовку вагонного парка к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг. и к началу холодов планирует подготовить к курсированию 1034 пассажирских вагона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, из них 578 вагонов будут на электрическом и комбинированном отоплении.

При подготовке пассажирских вагонов к перевозкам в осенне-зимний период проводится утепление вагонов. Также железнодорожники экипируют пассажирские вагоны инвентарем для зимних перевозок и проверяют работоспособность систем вентиляции и отопления вагонов.

Кроме того, в период проведения подготовки подвижного состава к зиме 290 вагонов пройдут плановый ремонт.

После проведения данной подготовки все отремонтированные вагоны пройдут комиссионную проверку готовности к курсированию в осенне-зимний период, а уже потом будут включены в подвижной состав графиковых поездов.