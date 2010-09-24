Костюк поздравил коллектив ЮЗЖД со 140-летием

Генеральный директор «Укрзализныци» поздравил коллектив Юго-Западной железной дороги со 140-летием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В поздравительном выступлении глава отрасли отметил, что коллективу дороги под силу выполнить все трудные задачи именно потому, что здесь работают талантливые и преданные своему делу люди, столичная магистраль постоянно совершенствует пассажирский сервис, строит новые вокзалы, реконструирует станции, модернизирует железнодорожные пути, реализует крупные инвестиционные проекты.

"ЮЗЖД всегда отличалась стабильностью в работе и удовлетворяла растущие потребности экономики и населения страны в перевозках, в частности, в общем объеме грузовых перевозок Украины каждая шестая тонна приходится на долю железной дороги. Последние три года она выполнила около 30% от общего объема ремонтно-путевых работ «Укрзализныци», отремонтировала более 3,3 тыс. км путей ", - отметил М.КОСТЮК в приветствии.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября этого года по случаю юбилея - 140-летия ЮЗЖД – на центральный вокзал Киев-Пассажирский прибыл паровоз 1952 года выпуска. Его готовили к празднику в локомотивном депо Щорс. В дальнейшем этот раритетный подвижной состав станет экспонатом музея истории железнодорожного транспорта, который будет открыт в Киеве к 150-летию всей отечественной железнодорожной отрасли.

В торжествах по случаю юбилея ЮЗЖД приняли участие представители министерства транспорта и связи Украины, «Укрзализныци», Юго-Западной железной дороги и почетные гости.

Справка УНИАН. Общая эксплуатационная протяженность ЮЗЖД составляет 6500 км. Она связывает центральные области страны, Донбасс и Приднепровье с западными областями. Юго-Западная железная дорога обслуживает 11 областей Украины. Более трети от общего объема пассажирооборота Украины обеспечивается железнодорожниками Юго-Западной железной дороги, в том числе значительная доля международных перевозок. В общем объеме грузовых перевозок 70% составляет транзит.

С 2006 года Юго-Западную железную дорогу возглавляет Алексей КРИВОПИШИН, до этого он также возглавлял ЮЗЖД с 2002 по 2005 г.