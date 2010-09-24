Украина и Япония рассматривают возможность открытия авиасообщения между государствами

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время визита в Японию провел встречу с высшим руководством Министерства землепользования, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, в ходе которой рассматривался вопрос открытия регулярного авиарейса Киев-Токио.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, первым шагом на пути открытия прямого авиасообщения Украины и Японии станет введение определенного количества чартерных регулярных рейсов Киев-Токио, которые будет осуществлять одна из украинских авиакомпаний.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что через год-полтора появятся возможности для введения регулярного рейса.

В ходе переговоров была также отмечена необходимость значительного увеличения потока японских туристов в Украину. По официальным данным, на протяжении прошлого года Украину посетили всего 7,5 тыс. японцев. Японская сторона сообщила, что ее граждане заинтересованы в открытии новых туристических маршрутов в Украину, которая имеет большое туристическую привлекательность.