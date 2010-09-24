Минтранс предлагает повысить штрафы за хищение грузов

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на поддержку Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта", который уже принят в первом чтении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении отмечается, что, по данным "Укрзализныци", в последние годы разворовывание грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, приобрело массовый и организованный характер. Если в 2007 году убытки железных дорог от разворовывания грузов составили 3 млн. 687 тыс. грн, то в 2008 году они возросли в 1,7 раза и достигли 6 млн. 297 тыс. грн. В 2009 году убытки железных дорог от несохраненных перевозок грузов составили уже 6 млн. 480 тыс. грн.

Проект закона, который предлагается к утверждению, предусматривает повышение ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта, в первую очередь, путем повышения размеров штрафных санкций за противоправные действия, влияющие на безопасность движения поездов. Диапазоны санкций определялись с учетом того, какие последствия будет иметь то или иное действие злоумышленников.

Напомним, ВР поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта" в первом чтении 9 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, в поданном на рассмотрение Верховной Рады законопроекте предложено размер штрафных санкций за административные правонарушения увеличить в 4 раза, минимальный размер штрафа установить на уровне 2 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, и в отдельных статьях Уголовного кодекса установить минимальную границу штрафных санкций на уровне, не ниже 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Справка УНИАН. На сегодня, согласно статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, минимальный размер штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте (в частности, за наиболее распространенное правонарушение - проход железнодорожного пути в неустановленных местах) определен на уровне 0,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 грн. 50 коп.